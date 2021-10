Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Marco Ignazzi, chivassese, nato il 29 giugno 1991, calciatore per passione e imprenditore per professione. Inizialmente il suo sogno era quello di fare carriera nel mondo del pallone, ma poi la vita lo ha portato altrove e in quell’ambito si sta, attualmente, realizzando con successo.