CHIVASSO. “Mani che curano”: il nuovo libro di Cicconetti e Torchio

Sabato 19 settembre 2020, nella splendida cornice della settecentesca Chiesa degli Angeli di via Torino 34 – 36, verrà presentato il nuovo libro di Maria Cicconetti e Gino Angelo Torchio dal titolo “Mani che curano. La pranoterapia nella mia vita”. I nostri concittadini, scrittori oramai affermati, questa volta hanno deciso di collaborare nella realizzazione dell’opera.

“Non è un libro che spiega come si pratica la pranoterapia, non si parlerà di tecnicismi. Si tratterà la concettualità delle terapie alternative, e nello specifico di questa. All’interno del testo vengono raccolte le testimonianze di persone realmente esistenti e che si sono interfacciate in prima persona la pranoterapia, appunto – spiegano gli autori -. Siamo convinti che in molti troveranno questo libro interessante e sicuramente scatenerà un acceso dibattito, come spesso capita quando si trattano certi argomenti” aggiungono.

Alla presentazione interverranno, oltre agli autori e all’editore Stefano Termanini, anche Tiziana Siragusa (Assessore alla Cultura di Chivasso), Alessandro Bena (analista finanziario e past president ‘UILDM’), Andrea Careggio (psicoterapeuta) e Nicola Vinassa (medico ortopedico).

La presentazione avverrà in due cicli, nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19, di modo da non creare sovraffollamento. Il primo sarà alle ore 15.00, il secondo alle 17.00. Verrà misurata la temperatura corporea al momento dell’ingresso e tutti i partecipanti dovranno rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina.

