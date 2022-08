Tutta la penisola, da nord a sud, è alle prese con il problema della siccità e della carenza d’acqua. E i Comuni sono costretti ad emettere ordinanze per limitare i consumi allo stretto necessario oppure in determinati orari.

E’ la cartolina di questa estate 2022.

Bene, pardon male.

Il maltempo della scorsa settimana, con trombe d’aria, nubifragi, grandinate e tempeste di vento, ha colpito a macchia di leopardo le campagne delle regioni del nord, provocando milioni di euro di danni, ma non è riuscito a contribuire a sconfiggere la situazione di grave siccità.

Non [...]





