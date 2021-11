CHIVASSO. “Sentieri d’Autunno 2021” rinviato a causa delle previsioni meteo avverse. E’ l’annuncio che arriva dalla Pro Mandria, l’associazione promotrice dell’iniziativa inserita all’interno della Stagione del Benessere del Comune di Chivasso. “Ci spiace comunicare che, a causa delle previsioni meteo avverse previste per domenica 14, siamo costretti a rimandarfe l’evento “I sentieri di Stramandriamo” alla successiva domenica 21 novembre – spiegano i promotori -. Le prenotazioni erano tantissime ed i posti praticamente esauriti. Le iscrizioni di coloro che si erano già prenotati saranno mantenute valide anche per la nuova data di domenica 21, preghiamo però coloro che si erano iscritti, ma non potranno essere presenti nella nuova data, di comunicarcelo quanto prima così da liberare i posti disponibili per coloro che fossero interessati”. La manifestazione si terrà dalle 14 alle 17.30. La manifestazione rientra nell’ambito de “La Stagione del Benessere” del Comune di Chivasso per incentivare lo sport all’aria aperta, l’attività fisica e i corretti stili di vita e l’alimentazione stagionale equilibrata. Per informazioni, prenotazioni e maggiori dettagli: https://sentieridautunno.yolasite.com/

