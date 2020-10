CHIVASSO. Maltempo: danni in via Bertola e in via San Carlo

CHIVASSO. Maltempo: danni in via Bertola e in via San Carlo. La pioggia caduta abbondantemente dal pomeriggio di ieri alle prime luci dell’alba di questa mattina ha provocato una serie di disagi anche in città.

In particolare in via Bertola e in via San Carlo il manto stradale, solo quindici [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti