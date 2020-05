CHIVASSO. Maggioranza e minoranza vanno a braccetto per rilanciare la città di Chivasso

N el consiglio comunale dello scorso 30 aprile è stato stilato e votato all’unanimità un ordine del giorno che stabilisce le priorità che devono essere seguite dal comune di Chivasso nella fase di ripartenza, recependo anche le proposte della commissione bilancio, nella quale sono rappresentate tutte le forze politiche. Una commissione che sta lavorando per cercare di far fronte alle esigenze economiche che lo stop dovuto dalla pandemia ha generato e che continuerà a creare a creare ancora a lungo.

Un lavoro di concertazione, che ha recepito le istanze di tutti i gruppi consiliari.

Sono soddisfatto del fatto che siano state recepite a pieno anche le proposte di noi di Amo Chivasso e le sue Frazioni, che sono state così inserite, tra gli altri punti, nell’ordine del giorno: “Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la Giunta ad adottare le misure che riterranno più efficaci a raggiungere gli obiettivi condivisi di sostegno, anche economico, ai cittadini, alle imprese, alle associazioni e agli enti no profit compatibilmente con le risorse disponibili impegnandosi ad effettuare anche maggiori economie tutto ove possibile al fine di reperire maggiori risorse per questo scopo”.

Fin da subito abbiamo sostenuto il fatto che anche a livello comunale sarebbe stato necessario concentrare tutte le risorse disponibile per fare fronte ai costi per la ripartenza, sostenendo tutte quelle persone e quelle attività che sono state messe in ginocchio dai tragici risvolti economici di questa pandemia, anche evitando di spendere per tutto ciò che non prettamente necessario in modo da poter disporre di maggior liquidità.

Ora si tratterà di trasformare la teoria alla pratica, ed in merito a ciò abbiamo già presentato alcune proposte che verranno discusse nella commissione bilancio di oggi (martedì 5 maggio n.d.r.) con l’auspicio che vengano recepite in toto.

Ma il fatto che sia stato messo nero su bianco, in un’atmosfera di collaborazione, è già un punto di partenza.

