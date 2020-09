CHIVASSO. Lockdown: dal Comune 800 euro a fondo perduto per 200 attività

Sono in totale 351 le domande presentate agli uffici comunali dagli operatori commerciali chivassesi per accedere ai contributi a fondo perduto stanziati per far fronte alla crisi economica scoppiata con l’emergenza COVID-19 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Castello.

Con due delibere di Giunta è stato infatti deliberato e impegnato un contributo straordinario totale di 200.000,00 euro finalizzato a sostenere i costi e le ricadute negative correlate alle improvvise chiusure obbligatorie.

Al piano straordinario, derivante dalle somme che il Comune ha ricevuto con l’insediamento del centro commerciale Bennet, dall’avanzo di amministrazione e da un contributo della Camera di Commercio di Torino, hanno potuto accedere le micro imprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dell’artigianato, dei servizi per la cura della persona e della somministrazione.

Per quanto riguarda le 351 domande pervenute agli uffici comunali, 314 sono state dichiarate idonee e sono state così suddivise: 200 richieste sono state ammesse al contributo pari al 100% (chiusura totale dell’attività) per una quota individuale pari a 826,45 euro; 60 domande sono state ammesse al contributo pari al 70% (chiusura parziale dell’attività) per una quota individuale pari a 578,50 euro.

Sono invece 54 le domande che, a seguito dell’istruttoria, non sono state ammesse al contributo.

“Sono veramente tanti gli operatori della nostra città che hanno potuto ricevere un contributo a fondo perduto per sostenere i costi legati all’emergenza coronavirus – dichiarano, in una nota stampa, il sindaco Castello e l’assessore al Commercio Pasquale Centin -. Si tratta di somme che hanno permesso a molti di sostenere le spese legate alla messa in sicurezza dei locali ed i costi fissi, come i canoni di locazione e le utenze, che hanno comunque dovuto versare”.

“Attraverso questa misura finanziaria, l’amministrazione comunale – continuano – ha concretizzato in favore del commercio cittadino un sostegno economico tangibile e significativo. Siamo perfettamente consapevoli dell’impatto poderoso della pandemia sul sistema economico locale, sappiamo che ci vorrà del tempo per superare questo momento per questo motivo tutti insieme dobbiamo sostenere e valorizzare le nostre attività commerciali”.

Commenti