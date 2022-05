Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, “Amici del Po Chivasso” è un’associazione di volontari composta da uomini e donne accomunati dall’amore per la natura e, in particolare, per il maestoso e affascinante ‘principe’ dei fiumi: il Po, un’arteria le cui acque attraversano un ecosistema fluviale per 652 chilometri, portando con se la memoria di tutti i luoghi che ha attraversato. Ed è proprio parte di questo ecosistema che i nostri ‘Amici’ cercano di preservare e proteggere, adoperandosi per avvicinare le persone al fiume, raccontandolo, navigandolo.

Il direttivo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.