L’Hit Ball Chivasso è pronta per la nuova stagione.

Quella che sta per iniziare è la stagione più importante della storia dell’Hit Ball Chivasso. L’associazione sportiva fondata da Manuel Marino, nell’ormai lontano 2016, ha infatti portato per la prima volta una delle proprie squadre, i Guardians, a competere nel campionato di A2. Sono pronti a partire anche Dracarys, Krakens e Vinsero Battaglie, le altre tre compagini che completano il quadro dei portacolori della società, la quale ha saputo tenere botta nonostante il difficilissimo momento che sta attraversando lo sport dilettantistico in generale.

L’hit ball ha infatti tutte le caratteristiche di uno sport dilettantistico in Italia, con i consueti problemi di fondi e infrastrutture. È solo grazie all’enorme passione di giocatori, allenatori e coordinatori che questo progetto ormai pluridecennale riesce a tenersi in vita.

La stagione 2022/2023 segna trent’anni di campionati per la Federazione Italiana Hit Ball, la quale dal 2019 è stata inglobata nella UISP con l’obiettivo di promuovere la crescita di uno sport estremamente divertente ma poco conosciuto. Per chi ancora non lo conoscesse, l’hit ball è uno sport indoor che si gioca in squadre da cinque elementi e senza contatto fisico, in cui l’obiettivo è colpire una palla per segnare nella porta avversaria. I maggiori punti di forza della disciplina sono la spettacolarità delle azioni e l’assenza di barriere tecniche per iniziare. Dal lato umano, poi, l’hit ball offre qualcosa di molto raro e importante: l’inclusività. Si possono formare squadre miste di ragazzi e ragazze e il movimento è sempre alla ricerca di nuovi giocatori.

Tornando all’Hit Ball Chivasso, mercoledì 26/10 la compagine ammiraglia dei Guardians ha l’onore e l’onere di cominciare non solo il proprio cammino in A2, ma la stagione in generale, giocando la prima partita in assoluto del 2022/2023. L’avversario sarà il temibile Sporting Team Furious, l’altra neopromossa, con la quale esiste una rivalità che va avanti da sempre. Dopo aver dominato la B1 i gialloneri chivassesi dovranno saper reggere l’urto della categoria, sfruttando tutte le occasioni buone per portare a casa punti preziosi.

Non dimentichiamo i Dracarys, che nella scorsa stagione sono andati a un passo dalla promozione in A2, perdendo solo all’ultimo atto la finale playout. I ragazzi di coach Schiaroli ripartono da un gruppo consolidato e possono nuovamente tentare il grande salto, ma dovranno cominciare bene già mercoledì 2/11 contro un’altra rivale storica, i Pellegrini Venaria.

In B2 militano i Krakens, che hanno l’imperativo di puntare alle zone alte della classifica, anche grazie ai numerosi innesti di prospettiva arrivati in estate. Le ragazze delle Vinsero Battaglie ripartono invece dalla C1. L’anno scorso hanno faticato ma hanno anche accumulato esperienza e in questa stagione avranno un aiuto “morale” in più. L’unico uomo in distinta è infatti il loro primo tifoso, nonché colui che ha ispirato il nome della squadra: Giancarlo Pelosini, meglio noto come il leggendario Signor Giancarlo della Ruota della Fortuna.

INFO. Hit Ball Chivasso; telefono: 3403090572; e-mail: hitballchivasso@gmail.com; Facebook: “HitBall Chivasso”; Instagram: “hit_ball_chivasso”; Twitch: HitBallChivasso

