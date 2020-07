CHIVASSO. “Letture a Palazzo Estate”: l’“Unitre” riparte con le presentazioni dei libri

Un mese di luglio all’insegna della letteratura… questo sarà, infatti, un mese che vedrà la presentazione di ben quattro libri, uno a settimana. Organizzatrice delle serate l’“Università della Terza Età”, presieduta da Giuseppe Busso.

“Dato che quest’anno il tradizionale ciclo di presentazione di libri è stato accantonato per l’emergenza Covid, presenteremo un’edizione speciale di ‘Letture a Palazzo’, un’edizione estiva, all’aperto: ‘Letture a Palazzo Estate’ – spiega Busso -. Si tratterà di un’edizione ridotta e ci ritroveremo tutti i mercoledì, dall’8 al 29 luglio, nell’accogliente Cortile del Municipio di Chivasso, sempre alle ore 21.00. Ovviamente verrà prestata la massima attenzione alle norme anti Covid: per accedere al Cortile occorrerà registrarsi ed essere muniti di mascherina e le sedie saranno distanziate di un metro”.

Quattro serate per quattro autori. Ad aprire le danze, mercoledì 8 luglio, sarà Giorgio Vitari che presenterà la sua opera dal titolo “Il vestito nuovo del Procuratore”. A dialogare con l’autore sarà Silvia Ramasso, oltre al pubblico che potrà porre domande ed esprimere opinioni interfacciandosi direttamente con lo scrittore. Vitari è laureato in giurisprudenza ed è ora in pensione, dopo tanti anni in magistratura come procuratore e sostituto procuratore. Il protagonista del suo libro è, per l’appunto, un sostituto procuratore e la storia è ambientata a Torino nel 1983. La morte di una ragazza sembra essere collegata ad un presunto caso di tangenti. La storia nel complesso è di fantasia, ma trae spunto da fatti reali e alcuni particolari sono autentici e inediti. Vitari è al suo esordio come scrittore… a dimostrazione del fatto che non è mai troppo tardi per lanciarsi in una nuova avventura.

A seguire, nel corso dei mercoledì, presenteranno i loro libri prima lo staff della “Samco” poi Anna Peyron ed infine Mario Marino. I titoli delle opere saranno, rispettivamente: “Trent’anni insieme in punta di piedi”, “Il romanzo della rosa” e “Un cavallo senza nome”.

“Vi aspettiamo numerosi e speriamo che temporali e zanzare non infieriscano” afferma simpaticamente Giuseppe Busso.

