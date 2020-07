CHIVASSO. “Letture a Palazzo Estate”: è il turno di Anna Peyron e Don Ciotti

Mercoledì 22 luglio, alle ore 21, presso il Cortile del Municipio di Chivasso si terrà il terzo incontro della rassegna “Letture a Palazzo estate”, organizzato dall’“Unitre di Chivasso”, presieduta da Giuseppe Busso.

Protagonista della serata sarà Anna Peyron e presenterà il suo libro “Il romanzo della rosa”, dialogando con Antonella Calzavara.

Anna Peyron è la fondatrice del “Vivaio Anna Peyron” di Castagneto Po, specializzato nella coltivazione di rose antiche e botaniche, ortensie, clematidi, piante e bulbi per amatori. Nel 2012 a “Orticola”, la mostra-mercato di Milano dedicata a fiori e piante, ha vinto il premio del “Corriere della Sera” “Io Donna”. Inoltre collabora con la rivista “Gardenia”.

“Trentasette milioni di anni fa, la rosa compare sulla terra. La storia del fiore, dalla sua genesi a tutto il Settecento, è un’introduzione al cuore del libro – spiega la scrittrice – . La storia comincia con una data precisa: il 21 aprile 1799, quando Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie compra una tenuta circondata da un parco. È Giuseppina Bonaparte, e sta comprando ‘Malmaison’. Qui allestisce un giardino ben presto più famoso del suo salotto, dove intesse relazioni, riceve imperatori e zar, circondandosi innanzitutto di architetti paesaggisti, botanici, zoologi, chimici, naturalisti, matematici che la aiuteranno a trasformare ‘Malmaison’ in un luogo di armonia e bellezza. Dopo Giuseppina il romanzo continua con le rose cinesi che viaggiano nelle stive delle navi insieme al tè. Continua con le rose coltivate nei giardini d’America, persino di Alcatraz. Le rose degli English Gardens che traboccano di galliche, alba, centifoglie e muscose. Le rose nei giardini in Sudafrica. E, per finire, le rose in Australia” spiega ancora. Attraverso persone e luoghi, giardinieri e giardini, colori e profumi Anna Peyron ricostruisce una storia di rose, donne, uomini, artisti, scrittori accomunati da una sola grande passione.

Ai quattro mercoledì originari, è stata aggiunta un’ulteriore serata, per presentare un libro in più. L’evento avrà luogo martedì 28 luglio, ore 21, sempre nella stessa location. Protagonista della serata sarà Don Luigi Ciotti con il suo libro “L’amore non basta”.

Sacerdote e non solo… attivista, ispiratore e fondatore del “Gruppo Abele” voluto per aiutare tossicodipendenti e affetti da dipendenze varie; fondatore anche dell’associazione “Libera” contro i soprusi della mafia in tutta Italia. Ora lo incontriamo nelle vesti di scrittore di un libro in cui parla di sé attraverso dubbi e inquietudini, restituendoci la sua vita come autentica incarnazione del “noi”, perché costituita da una miriade di incontri che l’hanno segnata e trasformata. Si tratta di una sorta di “autobiografia collettiva” che racconta un’esistenza fuori dal comune.

Due serate da non perdere. Non mancherà, ovviamente, l’applicazione di tutte le norme anti Coronavirus e per accedere al Cortile occorrerà registrarsi ed essere muniti di mascherina.

