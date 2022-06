Paola Gallinatto è un’artista chivassese, un’eccellenza nel suo campo, titolare da 33 anni de “l’Esclusivo” di Corso Galileo Ferraris 34. Ceramista, decoratrice di porcellana di alto livello, si occupa anche di scultura (ovvero di modellare l’argilla per farla diventare ceramica) e ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali per professionisti, vincendone diversi. L’ultimo è recentissimo e si tratta del primo premio dell’“Italia Show 2022” nel reparto di ceramica – scultura, che si è svolto nel castello di San Giorgio Canavese.

Nel suo negozio, “L’Esclusivo”, lavora su ordinazione, su richiesta, in base ai gusti ed alle esigenze dei clienti. L’obiettivo di Paola è che ogni oggetto sia unico, sia se nato da lei che dalla richiesta di terzi… e il nome dell’attività è stato scelto proprio per questo motivo. Realizza manufatti di sua produzione partendo da zero e li dipinge, ma decora anche oggetti già pronti che magari è il committente stesso a portare per fare abbinamenti con tendaggi e tappezzeria di casa, ad esempio. Vasi, piuttosto che lampade, arredi bagno e cucine (intesi come piastrelle e rivestimenti) e quant’altro. Lo scopo è di rendere tutto più bello ed artistico.

Ma non solo… al pomeriggio è attiva una vera è propria scuola di ceramica, porcellana e modellazione argilla all’interno suo atelier. Le lezione sono rivolte a persone adulte di varie fasce d’età, e di diversi livelli di esperienza; durano due ore quando si tratta di pittura su ceramica, mentre ne durano tre per scultura – ceramica. Paola Gallinatto organizza poi anche dei workshop della durata di una o due giornate, che permettono agli iscritti di portarsi direttamente a casa l’opera realizzata. Possono essere manufatti finiti in prima cottura ed anche smaltati quando si tratta di argilla, quando invece si parla di pittura su ceramica e vengono utilizzate tecniche complesse sono necessarie più cotture e la durata del workshop è maggiore. Le sedute, in generale, sono rivolte a non più di quattro persone per volta, sia conseguentemente al Covid, ma anche per poter seguire al meglio gli allievi.

Presso “L’Esclusivo” viene anche offerto il servizio di cottura conto terzi, dato che la maggior parte delle persone che dipinge a casa non possiede il forno per la cottura.

Paola Gallinatto vende, inoltre, tutto il materiale artistico necessario per praticare questa tipologia di arte: porcellane bianche, colori, pennelli, argille varie, stecche, mirette, smalti ceramici, ingobbi, lustri, colori per terzo fuoco… si può trovare davvero qualsiasi cosa serva.

Oltre che in negozio Paola vende anche online, direttamente tramite whatsapp, con spedizioni in tutta Italia.

Un’artista raffinata e di livello ed un negozio di qualità, fiori all’occhiello chivassesi, che tengono alto il nome del nostro Paese, culla dell’arte a 360 gradi.

INFO: “L’Esclusivo”; indirizzo: corso Galileo Ferraris 34; telefono e whatsapp: 3775996868; Facebook: “L’esclusivo – Chivasso” – “Paola Gallinatto”; Instagram: “gallinattopaola”

