Finirà anche in Consiglio comunale a Chivasso il caso dell’omicidio di Giuseppina Arena, 52 anni, assassinata il 12 ottobre a Pratoregio.

Mentre le indagini proseguono per individuare il killer della cantastorie di via Togliatti, ci si interroga sulla funzionalità dell’impianto di videosorveglianza comunale.

Una mano significativa, all’indagine in corso, può darla infatti la telecamera posta nei pressi della rotonda dove, arrivando da Chivasso, si può imboccare la provinciale 81 per Montanaro o la via che conduce a Pratoregio.