CHIVASSO Le mascherine agli over 65enni…e non solo !

Da oltre un mese sto chiedendo che anche il comune di Chivasso distribuisca le mascherine a tutti i suoi cittadini, come la stragrande maggioranza dei comuni ha già fatto da tempo.

Ma il sindaco Castello pare non ci voglia sentire da questo orecchio. Così domenica 10 maggio, in base alla decisione presa dal sindaco stesso, è partita la distribuzione solo per gli over 65, per persone con patologie particolari o donne in gravidanza: gli anziani devono andare sul sito internet del comune, seguire la procedura di registrazione oppure chiamare al numero telefonico indicato sulla pagina web per essere poi ricontattati per sapere dove andare a ritirare un pacchetto mascherina usa e getta (immaginiamo la facilità per un anziano a seguire questa procedura… ma pazienza). Così domenica mattina in piazza Assunta a Castelrosso è iniziata la distribuzione agli anziani che si sono registrati. L’addetta della protezione civile, elenco alla mano e chiedendo ad ognuno il documento per verificare identità, età ed effettiva residenza, ha iniziato a svolgere le operazioni con molta cortesia e diligenza.

Notando la fila (ben distanziata) in piazza, si sono avvicinate anche persone non over 65 per chiedere se poteva essere data la mascherina anche a loro, ed altre hanno chiesto di poterne ritirare altre anche per i figli od i nipoti: ovviamente gli incaricati hanno spiegato diligentemente che ciò non era possibile, in base alle disposizioni imposte dal sindaco. Ripeto, a mio avviso (dato che arrivano 50 mila mascherine al comune di Chivasso) sarebbe stato meglio distribuirle a tutti i cittadini, ma giustamente le regole sono regole e vanno rispettate, come è giusto che sia.

Verso le 11:30 ecco che arriva nella piazza anche il sindaco Castello: il grosso della gente è già passato ma comunque qualcuno continua ad arrivare. Si avvicina una signora che dice al sindaco “mi riconosce anche con la mascherina? ho un nipote che è studente mi date una mascherina anche per lui?” ci si aspettava che il sindaco desse la stessa spiegazione che gli addetti avevano dato alle altre persone fino a quel momento, in base alle sue stesse direttive, ovvero “no, perché ho deciso di non darle a tutti i cittadini”.

La risposta del sindaco invece è stata sconcertante:” certo signora, ci mancherebbe”, mette una mano nello scatolone e le da una mascherina per il nipote della sua conoscente. Passano pochi minuti ed arriva un’altra persona che dice “ne porto ad altre persone, ma non ho i documenti “. Fino a quel momento, correttamente, i volontari non avevano dato mascherine a chi non avesse documenti, come disposto; ma ecco di nuovo che il sindaco, senza voler verificare nulla risponde “ma ovviamente, quante ne vuoi: due? Prendine tre…”. Ed altri episodi simili. Ma dico io, non sarebbe meglio dare una mascherina ad ogni cittadino, come hanno fatto praticamente tutti i comuni, anziché escludere buona parte della popolazione, per poi vedere il sindaco che , violando le sue stesse disposizioni, regala le ( nostre) mascherine a persone che secondo i criteri da lui scelti non ne avrebbero diritto, a titolo di “favore del sindaco”?

Oltre che ingiusto nei confronti degli altri cittadini che voluto escludere, viene da chiedersi se quanto fatto dal sindaco, a parte essere profondamente scorretto, sia legale…

