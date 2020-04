CHIVASSO. Le legge è uguale per tutti, ma se per qualcuno è “più uguale”, non funziona

L’Italia è un Paese meraviglioso, pieno di bellezza e di storia. Abitato da un popolo fantastico, intelligente ed intraprendente. Eppure c’è una parte di esso che ancora non ce la fa a vivere in modo civile, equilibrato, giusto. C’è sempre qualcuno, una minoranza io credo, che pensa di essere “più furbo degli altri”, qualcuno che vuole mettersi al di sopra del livello degli altri, pensando così di sentirsi “più grande”. Ci sono poi i personaggi del “lei non sa chi sono io”, situazione in cui una persona insicura si fregia di ruoli o divise per sentirsi arrogantemente superiore ad altri, sfogando frustrazioni e complessi di inferiorità, che si pensava fossero superati già da un pezzo, ma di tanto in tanto qualcuno fa ancora capolino. Atteggiamenti, che, alla fine danneggiano tutti.

Ci sono stati (giustamente) richiesti sacrifici, anche in termini di limitazione della nostra libertà personale, a causa dell’epidemia in corso: non si va a trovare gli anziani negli ospedali o nelle case di riposo, si viene multati se si è spasso senza un valido motivo, non si possono fare feste di matrimonio e nemmeno assistere alla sepoltura di amici.

Speriamo che questo inevitabile sacrificio collettivo stia servendo anche ad aumentare il senso del dovere collettivo, che ci faccia sentire tutti parte attiva della vita comune. Il periodo dove saremo chiamati ad agire con responsabilità, come abbiamo visto, sarà ancora lungo: essere civili vuol dire anche rispettare la comunità in cui si vive, non arrecandole danni con comportamenti sbagliati, sia in momenti di emergenza che in momenti normali. In alcuni casi può essere difficile, anche fastidioso, ma farlo, per il bene di tutti.

Siamo un grande popolo, è il momento di dimostrarlo, tutti!

