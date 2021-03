CHIVASSO. Le bugie di Claudio Castello sul “collasso” dell’ospedale di Chivasso

Il ruolo dei giornali e di informare, di mediare e di tradurre informazioni istituzionali, quasi sempre strumentali, con l’esperienza di chi, se fa questo mestiere con passione e senso del dovere, non cerca di prendere per i fondelli i propri lettori o di chi per essere informato spende 1,50 euro in edicola. Questo sito, come molti altri, è un sito con notizie a pagamento, non foss’altro che chi le scrive lo fa come lavoro. Abbiamo deciso però di “regalare” una informazione utile a dipanare (per chi vorrà leggerla senza preconcetti) una diatriba scoppiata in città dopo alcune dichiarazioni del primo cittadino Claudio Castello.

Il Covid preoccupa e, da qualche giorno a questa parte, preoccupa ancora di più non foss’altro che il sindaco Claudio Castello (incautamente e fuori dal tempo) è comparso in video parlando di “collasso” al nosocomio civico cittadino. Non è così! La domanda che ci si deve fare è, infatti, un’altra. Quand’è che, in tempi di pandemia, un ospedale collassa? La risposta è semplice. Collasserà quando a collassare sarà l’intero sistema sanitario regionale. Il collasso avverrà quando termineranno i posti in terapia intensiva a disposizione. Non quelli all’ospedale di Chivasso che sono sei e sei rimarranno, ma quelli di tutta la Regione.

Il problema sta qui, nelle terapie intensive, fin da quando la pandemia è iniziata. Parliamo dei letti che dispongono dell’attrezzatura per erogare ossigeno. Se non ci sono non li si può inventare e, infatti, per arrivare a 10, all’ospedale di Chivasso, su disposizione dell’assessorato regionale, si sono utilizzate le sale Operatorie, dove il collegamento all’impianto dell’ossigeno c’è a prescindere, a discapito di ogni genere di attività chirurgica, .

Ad oggi, dunque, è dal numero dei ricoverati nelle terapie intensive che si capisce come siamo messi, ma la verità è che essendo la gestione di questi ricoveri affidata alla Regione è pressoché impossibile conoscere, in tempo zero, quanti siano i cittadini chivassesi “intubati”, al massimo si può sapere quanti ce ne sono a Chivasso e a Chivasso non è detto che ci siano solo chivassesi. Quel che si sa è che i posti letto sono tutti occupati fin da quando è scoppiata la pandemia. Tutti occupati quando erano sei. Tutti occupati oggi che sono dieci. Chiarito l’enigma dei posti letto, neanche ci si può chiedere quanti siano i chivassesi in situazione grave dato che potrebbero essere stati ospedalizzati a Chivasso ma anche altrove.

Le Terapie intensive

I posti letto delle terapie intensive sono state una costante di quest’ultimo anno. E sono quelli di cui avevamo bisogno e quelli che non c’erano. Quelli che aveva la Germania e i pochi disponibili negli ospedali d’Italia, falcidiati, almeno a parole, da decenni di tagli nella sanità pubblica. Poi si apprende (e ce lo dice il debito pubblico) che di soldi ne son continuati a cadere a pioggia, solo che non sono stati spesi lì ma nelle convenzioni con il privato, nelle disfunzioni, negli appalti, negli acquisti di garze che costavano un euro per un’Asl e 10 euro per l’altra… Tant’è! Ce ne faremo una ragione.

Tornando ai letti in terapia intensiva nell’Asl To4, i primi numeri erano venuti fuori la scorsa estate, quando irruppe nella scena mediatica il famoso “Piano Arcuri”

Nell’AslTo4 sarebbero dovuti passare da 19 che erano ad un totale di 32. Cioè 10 in più a Chivasso (erano 6), 2 in più a Ciriè (anche qui 6), 1 in più ad Ivrea (erano 7). Quindi, in totale, 16 a Chivasso, 8 a Ciriè e 8 anche ad Ivrea.

Grazie all’utilizzo delle sale operatorie, dove l’impianto per l’ossigeno per ovvie ragioni c’è, a novembre, nei tre ospedali, si contavano 12 posti letto a Chivasso, 10 a Ciriè e 13 a Ivrea.

Finita l’emergenza e liberate le sale operatorie, a Chivasso i posti letto tornano a 10, a Ciriè restano uguali e a Ivrea diventano 8.

La scorsa settimana, con la terza ondata, si annuncia, a caratteri cubitali una nuova rimodulazione. A Ciriè 4 posti in più di rianimazione presso il Dea. Altri 4 posti letto a Chivasso, anche qui al Dea. A Ivrea 3 posti letto presso il reparto Covid Free.

Peccato che ancora fino al 12 marzo scorso la situazione era praticamente uguale a quella del 10 gennaio, salvo che a Ivrea.

A domanda le uniche risposte arrivate sono per l’appunto da “Mago Silvan” con un tentativo di mischiare terapie intensive e sub-intensive, e, quest’ultime sono tutta un’altra cosa. Peraltro il piano Arcuri, proprio per le sub-intensive, prevedeva 18 letti in più, 6 per ciascun ospedale.

Il piano Arcuri

Annunciato subito dopo la prima ondata, per l’Asl To4, si sarebbero dovuti calendarizzati lavori “urgenti”, cioè da mettere in pista subito, quindi la scorsa estate, per oltre 4 milioni e 200mila euro.

Talmente “urgenti” che non se n’è fatto un fico secco.

L’investimento maggiore sull’ospedale di Chivasso, per una somma totale di 2.387.870 euro. Quindi Ciriè con 1.001.950 euro, infine Ivrea con 828.710 euro.

AVVISO AI LETTORI. Il dato dei posti letto in terapia intensiva è aggiornato al 12 marzo

