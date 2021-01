CHIVASSO. “Le bambine di Terezin” del Faber Teater va in onda sul web oggi

In oltre 170 repliche, l’attrice Paola Bordignon, interprete dello spettacolo “Le bambine di Terezin” di Faber Teater ha incontrato gli occhi di più di 15.000 spettatori. Ragazzi e adulti che per cinquanta minuti hanno seguito passo passo una storia poco conosciuta che vede protagonisti una piccola città trasformata in ghetto e gli artisti, i musicisti, gli insegnanti, le bambine e i bambini che lì vengono internati nella tragica cornice della Shoah.

Nel 2021 questo incontro è diverso. In un tempo, ormai lunghissimo, in cui i teatri sono chiusi, come può una compagnia teatrale mantenere il contatto con il pubblico, come prendersi cura del Teatro che vive nell’istante del “qui e ora”? Come rendere possibile quell’incontro?

Il Faber Teater lo farà on-line oggi, alle ore 21 su una piattaforma digitale e nello stesso modo entrerà in molte scuole nel corso della prossima settimana.

Lo spettacolo “Le bambine di Terezin” è stato registrato ad hoc nel Teatrino Civico di Chivasso da tre videocamere e due videomaker attenti e sensibili.Il video è stato montato, cercando di sostituire il montaggio che naturalmente l’occhio umano fa, guardando il palcoscenico. Il video dello spettacolo “Le bambine di Terezin” mantiene forza, leggerezza e profondità, ben sapendo che nessuno schermo può restituire la presenza, il respiro comune che si crea tra palco e platea, quell’incontro effimero ma fortissimo tra attori e spettatori.

Il Faber Teater è pronto per questa prima esperienza: oggi, alle 21, sarà possibile collegarsi a questo link (www.ilsonar.it) e dalla propria casa, in famiglia, vedere lo spettacolo.

Il biglietto è unico e costa 10 euro più commissioni e prevendita: all’acquisto sarà fornito un codice per accedere alla piattaforma e vedere lo spettacolo all’orario stabilito.

Per informazioni sullo spettacolo visitare il sito www.faberteater.com o seguire la pagina Facebook di Faber Teater (facebook.com/FaberTeater).

