Riparte con slancio l’attività del C.P.F. Torassese, l’Associazione che da oltre trent’anni anima la vita sociale di Torassi coinvolgendo nelle sue iniziative tutta la cittadinanza chivassese e non solo.

È stato infatti rinnovato il Consiglio Direttivo, giunto a scadenza dopo il mandato triennale, e alla Presidente uscente Ilaria Momo è succeduta Laura Torasso: 49 anni, Torassese DOC e da tanti anni consigliera dell’associazione.

Laura Torasso nella vita privata è madre di tre figli e lavora presso il supermercato Novacoop di Settimo Torinese.