CHIVASSO. Laura Carè inaugura la sua mostra al “Caffè Firenze”

Laura Carè, socia di “Prisma Laboratorio Artistico”, è la prossima pittrice che si sta preparando a mostrare le sue opere al pubblico, nella ormai consueta cornice del “Caffè Firenze”, di proprietà di Massimo Giuliano e Carla Scalise.

Le mostra verrà inaugurata sabato 15 febbraio, alle ore 17.45, le opere resteranno esposte fino al 10 marzo e saranno visionabili negli orari di apertura del locale.

Ma veniamo all’artista… Laura Carè vive a Cavagnolo e si è laureata all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Disegna e dipinge da tutta la vita, in pratica. Ha interrotto per qualche anno, dopo la nascita di sua figlia, ma il richiamo dell’arte si è poi fatto nuovamente sentire forte. “Nel 2012 ho ripreso i pennelli in mano da vera eremita, in completa solitudine, nella mia casa di Cavagnolo, sul cucuzzolo di una collina. Adoro dedicarmi alla pittura e lo faccio nel mio atelier panoramico, al primo piano di casa – spiega Laura -. Per molti quadri ho preso ispirazione da ciò che vedevo dalle mie finestre. Ho iniziato un vero e proprio percorso artistico interiore – aggiunge –. Mi sono ispirata ai grandi Pittori Romantici e ho voluto far trasparire la meraviglia della natura nei miei quadri. Successivamente ho sentito la necessità di aggiungere colore e dipingere quadri molto crepuscolari. Le colline blu sono diventate onnipresenti nelle mie opere. Ho attraversato, in seguito, una piccola fase simbolista. Successivamente mi sono dedicata allo spatolato e mi sono poi avvicinata al puntinismo” afferma in conclusione. Un’artista che ha spaziato e spazia fra diverse tecniche e che sicuramente saprà stupirci con la scelta delle opere che esporrà.

