L’Asl To4 (con ospedali a Ivrea, Chivasso, Settimo, Ciriè, Lanzo, Cuorgnè e Castellamonte) ha sospeso dal servizio due operatori sanitari non vaccinati. La decisione è stata presa dalla direzione generale dopo la relazione della commissione interna, della quale fanno parte i direttori di distretto, della direzione sanitaria di presidio, il direttore del dipartimento di prevenzione, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e i dirigenti della direzione professioni sanitarie.

I due operatori rimarranno senza stipendio fino alla fine dell’anno a meno che non assolvano nel frattempo all’obbligo vaccinale. La posizione di altri 25 operatori è al momento al vaglio della commissione. Il personale sospeso potrà essere sostituito con contratti a tempo determinato o in somministrazione.

