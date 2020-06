CHIVASSO. L’arte non si ferma e “Prisma” è pronta a ripartire

“Anche la nostra associazione, come molte altre realtà, ha subito le conseguenze dell’emergenza Coronavirus e del relativo lockdown – raccontano da “Prisma Laboratorio Artistico” -. A inizio marzo abbiamo dovuto interrompere tutte le nostre attività, sia i corsi che le mostre. Ci è spiaciuto un sacco e speravamo che la situazione si risolvesse in tempi brevi, ma così non è stato, purtroppo”.

Tutti a casa, a distanza, ma “Prisma” ha cercato di rimanere in contatto con tutti i suoi membri. “Abbiamo proposto delle iniziative che spaziavano dall’invio di disegni, acquerelli, dipinti ad olio e acrilico e foto a tema libero per poterli pubblicare sui nostri social; abbiamo anche proposto noi dei soggetti da riprodurre per poi inviarli e pubblicarli come gli altri. A distanza non è molto fattibile portare avanti delle lezioni d’arte, quindi abbiamo fatto ciò che è stato possibile e ci siamo resi disponibili per consigli e suggerimenti durante la realizzazione delle opere. Abbiamo anche voluto condividere le foto di ciò che ognuno di noi vedeva dalla finestra durante la quarantena, ce le siamo fatte inviare e le abbiamo pubblicate online” raccontano le responsabili dell’associazione.

Nessuno è stato con le mani in mano, ed ora è finalmente arrivato il momento di potersi rivedere di persona, per riprendere a fare arte insieme… con tutte le dovute precauzioni del momento e attenendosi alle norme preventive del Coronavirus. “Per chi ne avesse voglia è possibile riprendere le lezioni di disegno e pittura per bambini, ragazzi e adulti. Nei mesi di giugno e luglio saremo operativi a tal riguardo. Siamo poi ,ovviamente, pronti a ripartire alla grande da settembre in avanti. Lo faremo con tutti i nostri corsi, a pieno regime. Disegno e pittura per bambini e ragazzi; disegno, pittura, acquerello e fotografia per adulti – spiegano da “Prisma”-. Punto interrogativo per quanto riguarda il discorso mostre: inaugurarle significa assembrare più persone e, quindi, attendiamo di sapere cosa sarà possibile fare nei prossimi mesi, per regolarci di conseguenza. Ma siamo certi che presto o tardi potremo riproporre le mostre annullate e organizzarne anche di nuove. Siamo ottimisti. Bisogna esserlo” affermano.

Per informazioni è possibile chiamare il 348 1035441 oppure il 347 4628029. E’ anche possibile visitare la pagina Facebook “Prisma – Laboratorio Artistico” e il profilo Instagram “prisma_laboratorio_artistico”.

