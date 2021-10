Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’arte non si ferma e l’associazione “La Voce dei Venti” sta per organizzare una bella mostra di pittura, scultura e fotografia, nella quale si potranno ammirare opere poliedriche. Questo gruppo di artisti è nato nel 2013 e l’intenzione è sempre stata quella di “dare voce” a coloro che hanno il desiderio di esprimersi in campo artistico. “L’idea del nome l’abbiamo presa da un quadro di Magritte e il significato è simbolico: ognuno di noi ha una sua voce, un qualcosa da esprimere e a volte ha una vera e propria necessità di esprimerla. Ci siamo uniti per ‘far sentire’ le nostre voci” afferma la presidente Sara De Siena.

La mostra si svolgerà presso la Chiesa degli Angeli, in via Torino 34, dal 9 al 17 ottobre. Sarà possibile ammirare le opere esposte nelle fasce orarie 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00 nei giorni feriali e nelle fasce orarie 10.00 – 19.00 il sabato e la domenica. L’ingresso sarà consentito con possesso di green pass. “Il tema dell’esposizione è la Rinascita, e vuole essere un qualcosa di benaugurante, di incentivante e di buon auspicio per poter ripartire, nonostante tutte le difficoltà, partendo, in questo caso, dal mondo dell’arte” spiega la De Siena.

Ad esporre ci saranno gli artisti: Osvaldo Alberti, Giorgio Borca, Maria Borca, Gabriella Bretz, Adriano Carrer, Agnese Cattani, Vanilla Images, Gabriella Congiu, M.Rosa De Michiel, Sara de Siena, Giorgio Ducato, Daniela Emanuel, Antida Facchini, Lucia Ferrero, Chiara Ghiglia, Mirella Ghiglia, Elena Korkis, Massimo Lust, Marco Marcarelli, Francesco Marinaro, Marisa Martinello, Claudia Martinetti, Gabriella Matteja, Luciana Montanaro, Giulia Morei, Graziella Morello, Marianna Natalello, Pierclaudio Oddoni, Carmen Ruggiero, Monica Santipolo, Angelina Scarpino, Sergio Teja, Flavia Tordin, Olga Trolese, Delia Vita e Piero Zannol.

Un’occasione per immergersi nella bellezza dell’arte e dimenticarsi di tutto il resto. Perchè mai come ora abbiamo tutti bisogno di “qualcosa di bello”.

