L’arte non si ferma e l’associazione “Prisma Laboratorio Artistico” è attiva con tutti i suoi corsi d’arte, a cui è possibile iscriversi anche ora. Le lezioni si svolgono ovviamente in sicurezza, attenendosi ai protocolli anti Coronavirus del caso.

Corsi per tutte le età, dai bambini più piccoli agli adulti, rivolti a coloro che amano l’arte. “‘Prisma’ è un’associazione di Chivasso molto attiva sul territorio, che oltre ai corsi organizza mostre, concorsi e cerca di avvicinare le persone al ‘bello’. Perchè non è mai troppo presto o troppo tardi per cominciare” spiegano le responsabili Stella Sottile e Alessandra Sgura.

Per i più piccoli, e cioè bambini e ragazzi fino a 18 anni, ci sono corsi di disegno e pittura tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato. Per i più grandi ci sono corsi serali di acquerello, fotografia, disegno e pittura ad olio e acrilico. Tutti i corsisti hanno diritto di partecipare a mostre e concorsi organizzati dall’associazione, se ne hanno piacere. Può partecipare ai corsi sia chi parte da zero sia chi è già “ferrato” in materia. Chi, invece, è esclusivamente interessato ad esporre le proprie opere, senza seguire i corsi, può scegliere solo di tesserarsi e diventare socio, avendo così diritto a partecipare alle mostre collettive e a vedere organizzata la propria esposizione personale. Queste esposizioni con relative inaugurazioni, temporaneamente sospese causa Covid, riprenderanno appena possibile.

La sede dell’associazione è in Via Platis 4 a Chivasso. “Un locale spazioso, curato e luminoso, dove si trova tutto l’occorrente per dare sfogo alla propria creatività, imparare e perfezionarsi, seguiti da insegnanti validi e motivati. E dove accomunati dalla passione artistica si possono stringere nuove amicizie” affermano Alessandra e Stella.

Per informazioni si possono chiamare i numeri 3481035441 (Alessandra) o 3474628029 (Stella) e si possono visitare la pagina Facebook “Prisma – Laboratorio Artistico” e il profilo Instagram “prisma_laboratorio_artistico”.

