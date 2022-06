Strada chiusa al traffico per circa mezz’ora, questa sera, in via Caduti per la Libertà a Chivasso, in pieno centro.

Agenti della Polizia Municipale e vigili del fuoco sono dovuti intervenire per calmare gli animi nel cortile interno di un’abitazione al civico 36, dove dal secondo piano, una donna s’è messa a lanciare vasi dal balcone. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

Calmata la signora, è stata riaperta la circolazione sulla via.

