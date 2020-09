CHIVASSO. L’Agenzia delle Entrate riceve solo su appuntamento. Dal 5 ottobre

Dopo mesi di disagi e di lunghe code nelle sole due mattinate di apertura al pubblico, qualcosa cambia per l’Agenzia delle Entrate di Chivasso. E non solo.

Anche se – a dirla tutta – non si sa se la novità sia in meglio o in peggio.

Dal 5 ottobre in tutto il Piemonte cambiano infatti le modalità di accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate: il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento.

Solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati con un accesso diretto senza appuntamento. Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, spiega in una nota l’Agenzia delle Entrate – gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti.

Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono utilizzare il sito internet, l’App mobile o il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione 3. I servizi catastali e ipotecari sono prenotabili utilizzando il web ticket (agenda giornaliera) o il servizio di Prenotazione appuntamenti servizi catastali. Sul sito delle Entrate è anche possibile consultare l’elenco dei “servizi agili” che permettono di interloquire con l’Agenzia utilizzando le piattaforme web, tramite mail, Pec oppure al telefono. Per alcuni servizi è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’App delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell’area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per le chiamate dall’estero è attivo il numero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante). C’è anche un servizio sms, al numero 339.9942645 che permette di chiedere informazioni fiscali e riceverle sul cellulare.

Solo la scorsa settimana anche il consigliere regionale della Lega, Gianluca Gavazza, sperimentando i disagi “sulla propria pelle”, aveva tuonato: “Così non si può andare avanti – aveva detto -, sono il quinto in coda e sono arrivato un’ora e mezza prima dell’apertura al pubblico”.

A Chivasso lo sportello di piazza del Popolo apre al pubblico alle 9 e chiude alle 12.45 del lunedì e del giovedì.

Da quando è scattata l’emergenza coronavirus, l’ufficio di piazza del Popolo osserva un orario ridotto.

E, così, è inevitabile che nei giorni di apertura si formino lunghe code all’ingresso.

“Ma così non va bene – concludeva Gavazza -. Non è più possibile vedere ogni volta la coda. Chiedo che si adotti un altro sistema. Magari uno sportello prenotazioni. Un cittadino non può permettersi di perdere una mattinata intera. E poi non si riesce nemmeno a garantire il distanziamento sociale tra le persone in attesa davanti all’entrata degli uffici”.

Commenti