E se avesse avuto ragione Rosanna Spatari della Torteria? E’ il dubbio che in questi giorni di vigilia pasquale, in queste settimane dell’anno nuovo, assale un po’ tutti i chivassesi. Da quelli che passeggiano sotto i portici di via Torino, seduti nei dehor dei bar e delle caffetterie, a quelli in coda negli uffici postali o in fila dal panettiere. Mascherine sul volto e un’interrogativo grosso come una casa nella testa.

“Hai letto della Torteria? Alla fine aveva ragione lei… Mah!”.

E’ il dubbio che assale soprattutto i tanti esercenti della ristorazione, che [...]