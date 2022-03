CHIVASSO. In questi cinque anni ci siamo abituati alle sue “Supercazzole” in Consiglio comunale senza battere ciglio. O, al più, cercando di tenerlo aperto.

Noi, seduti nel pubblico o di fronte allo schermo del pc per lo streaming. Ma anche loro, gli amministratori di maggioranza e di opposizione che siedono alla sua destra e alla sua sinistra in sala consiliare. Per non dire dei suoi colleghi di Giunta o del sindaco Claudio Castello.