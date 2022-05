La sezione chivassese del CAI propone numerose attività e fra queste, sicuramente, spiccano quelle offerte dalla Scuola di alpinismo e di scialpinismo.

Dario Savino è Istruttore Nazionale di scialpinismo ed attualmente anche il Direttore della Scuola della sezione, e noi lo abbiamo incontrato per saperne di più al riguardo.

“Le attività didattiche iniziarono nel 1975 con il primo corso di alpinismo e, da lì a due anni, partì anche il primo corso di scialpinismo (da alcuni anni aperto anche agli snowboarder) e, successivamente, iniziarono anche i corsi di arrampicata su roccia, ghiaccio verticale (comunemente noto come corso di ‘cascate di ghiaccio’) e scialpinismo avanzato. Va evidenziato che il corso di ghiaccio verticale è stato il primo a essere istituito nel nostro Paese, segno di grande lungimiranza e competenza verso una disciplina che in Italia si stava appena diffondendo. Il corso è tutt’ora un riferimento a livello interregionale per tecniche e contenuti, grazie alla partecipazione di istruttori altamente qualificati – spiega Savino –. Da molti anni la Scuola propone corsi di formazione nelle varie specialità, rivolti a chi si vuole avvicinare al mondo della montagna e a chi vuole perfezionare le tecniche acquisite. Per partecipare ai corsi base non è necessario avere un’esperienza pregressa, mentre i corsi di perfezionamento sono rivolti a chi ha già frequentato un corso base e vuole approfondire e ampliare le proprie capacità”.

Coloro che frequentano i corsi ricevono una formazione completa e aggiornata, alle più recenti innovazioni, da parte di un organico istruttori caratterizzato da elevata professionalità ed entusiasmo. Quello degli istruttori è un gruppo affiatato di persone, innamorate della montagna nelle sue varie forme e con tanta voglia di mettere a disposizione di tutti il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze. Ciascuno di loro opera su base volontaria, senza percepire alcun compenso, ma questa grande passione che li caratterizza è ampiamente ripagata dagli innumerevoli commenti entusiasti ricevuti dagli allievi al termine dei corsi e conferma l’ottima reputazione, di ambiente inclusivo e formativo, che la Scuola ha acquisito negli anni.

Le competenze degli istruttori in organico sono molteplici e di alto livello, nelle loro fila si contano membri del Club Alpino Accademico, Guide Alpine e Istruttori che collaborano nella scuola centrale del CAI, organo tecnico che forma gli Istruttori Nazionali e definisce le tecniche alpinistiche che successivamente verranno insegnate.

Si può affermare con certezza che di strada se ne è fatta molta negli anni, con più di 140 corsi organizzati ed oltre 2 mila allievi avvicinatisi alla montagna attraverso le nostre esperienze.

“Vorrei aggiungere che la sezione CAI di Chivasso, in collaborazione con altre 13 sezioni CAI del Canavese e Valli di Lanzo, ha attivato anche una Scuola di escursionismo con sede a Leinì, per la realizzazione di corsi formativi per acquisire il titolo di Accompagnatori Sezionali propedeutici per diventare successivamente Istruttori Titolati” aggiunge Dario Savino.

Chi volesse può visitare il sito www.caichivasso.it per maggiori informazioni.

Commenti