CHIVASSO. Il Comune di Chivasso, è stato ammesso dalla Regione Piemonte al finanziamento di 20 mila euro per l’istituzione del proprio Distretto Urbano del Commercio, progetto redatto in collaborazione con Ascom Confcommercio. L’ente di piazza Dalla Chiesa, da parte sua, cofinanzierà il quadro economico con 5 mila euro per attività di management.

Per il risultato raggiunto, grazie allo scorrimento in graduatoria, grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Claudio Castello che aveva presentato [...]