CHIVASSO. La presentazione della Fortitudo è un successo

Uno dei sei palloni utilizzati a Torino durante le finali dei Campionati Mondiali maschili 2018 è stato il regalo di Ezio Ferro, presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Pallavolo, portato a Ciro Perrucci, presidente della Volley Fortitudo Chivasso. E’ stato il momento che ha aperto la serata di venerdì al PalaLancia, organizzata per presentare tutte le formazioni della storica associazione sportiva gialloverde. La serata è stata anche l’occasione per l’amministrazione comunale per presentare i lavori effettuati alla struttura sportiva: il parquet nuovo e un impianto di illuminazione a norma per ospitare i campionati regionali. E nell’osservare la struttura, lo stesso Ferro ha promesso di voler portare a Chivasso le finali del Trofeo delle Regioni e del Campionato Regionale, oltre magari ad un allenamento della Nazionale Italiana giovanile femminile.

