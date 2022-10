Chi e perché ha premuto il grilletto tre volte contro Giuseppina Arena, da tutti conosciuta come “Giusy”, uccidendola e abbandonando il corpo in una stradina che conduce sotto un cavalcavia dell’Alta Velocità a Pratoregio, frazione di Chivasso?

Oggi potrebbe essere una giornata chiave per risolvere i tanti dubbi che ancora aleggiano sull’assassinio di Giusy Arena, 52 anni, la “cantante” di via Togliatti assassinata brutalmente con un agguato in aperta campagna.

“Vado in bicicletta fino a Montanaro a trovare mia madre“, ripeteva quasi tutti i giorni ai vicini di casa, anche se la mamma Angela Sacchi [...]