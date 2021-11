CHIVASSO. Si è tenuta venerdì sera nel salone della Croce Rossa l’Assemblea autunnale della Sezione, la prima del neoPresidente Giovanni Piretto.

Dopo la relazione sulle attività del 2021, purtroppo ancora condizionate dall’emergenza Covid, si sono svolte le votazioni per eleggere 6 consiglieri e 2 delegati, sono risultati eletti come consiglieri Ida Argenta, Carla Bollero, Claudia Boni, Angelo Malvasia, Laura Rebora ed Elisa Vanin, Carla Bollero ed Antonella Cena come delegate all’Assemblea Nazionale.

L’approvazione delle quote sociali per il 2022 è stato il successivo punto all’Ordine del Giorno (confermate le quote dell’anno in corso) seguito dall’esposizione del [...]