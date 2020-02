CHIVASSO. La Peter Pan aderisce alla giornata nazionale contro il bullismo

La scuola per l’Infanzia Peter Pan ha aderito alla Giornata Nazionale contro il bullismo esponendo fuori dal cancello un nodo blu e svolgendo le attività suggerite dal programma per la Giornata. Tra le attività suggerite per la giornata c’era la visione del video “Guerriero” di Marco Mengoni e la realizzazione di piccoli braccialetti blu come impegno contro il bullismo.

Commenti