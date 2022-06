“La Passione per il Tempo”: una realtà di successo…

22 anni di presenza online e 15 anni di presenza fisica, attraverso il negozio di via Torino 86, andati crescendo a livello di risultati. Merito indiscusso è del suo creatore Vittorio Bevilacqua, in primis, e dei giovani Desiree Bevilacqua e Davide Caforio.

“La Passione per il Tempo” inquadra vari ambiti: l’orologio di lusso e non, la linea accessori, il servizio di assistenza tecnica qualificata e l’e-commerce su piattaforme dedicate sia al cliente privato che a boutique/negozi. E’ una realtà all’ingrosso ed anche al dettaglio.

“Negli ultimi due anni abbiamo cercato di allargare il nostro territorio commerciale espandendoci anche oltre l’Europa e siamo riusciti ad affermarci, in particolare, nel settore dei cinturini e degli accessori – spiega Vittorio -. Quello dei cinturini per gli orologi rappresenta il nostro ‘core business’, siamo altamente specializzati e ne proponiamo una vasta gamma, tutti realizzati con prestigiose pelli lavorate in laboratori artigianali e rigorosamente ‘Made in Italy’. Coccodrillo, alligatore, pelle Hermès e non ultima la pelle Connoly, quella utilizzata per rivestire gli interni di auto di lusso e supercar – subentra nel discorso Desiree, la quale tiene direttamente i contatti con i laboratori artigianali, e ci spiega dettagli e caratteristiche degli stessi e come si realizza un su misura per il cliente -. Ovviamente non solo cinturini quando si parla di accessori, ma anche porta orologi, scatole del tempo e pochette personalizzate, ad esempio. Abbiamo più di 1500 referenze di accessori a magazzino” conclude Vittorio.

Ad occuparsi dell’online sono Desiree e Davide, in aggiunta lei si occupa dell’amministrazione e lui del negozio di Chivasso. Nel negozio si possono trovare anche orologi di fascia più economica con marchi del gruppo Casio come G-Shock, Edifice, Casio Vintage e Protek e marchi del gruppo Morellato tipo Scuderia Ferrari e Philip Watch, ma non solo.

Vittorio segue, invece, il settore dell’orologio di lusso e i contatti commerciali a livello mondiale per le linee di accessori. E quando parliamo di orologi di lusso intendiamo Rolex, Omega, Cartier, Breitling, Zenith, Officine Panerai e Baume & Mercier, ad esempio. “Il futuro è giovane e ho voluto dare spazio ai miei ragazzi, scegliendo di occuparmi di un settore specifico. Sono soddisfatto dei risultati raggiunti, siamo addirittura stati premiati per il quarto anno consecutivo con il certificato di eccellenza di TripAdvisor” afferma.

Infine, come anticipato, “La Passione per il Tempo” offre anche assistenza tecnica specializzata per i brand più famosi. Un servizio a 360 gradi.

Dal mese di marzo sarà online il nuovo sito ww.cinturinieaccessori.it con una nuova veste molto più intuitiva, facile da consultare e soprattutto adattabile al mobile.

“La Passione per il Tempo”: una certezza.

INFO: “La Passione per il Tempo”, indirizzo: via Torino 86 – Chivasso, telefono: 0119114232 – 3382661999, e-mail: info@lapassioneperiltempo.it , siti: www.lapassioneperiltempo.com – www.cinturinieaccessori.it , Facebook: “La passione per il tempo” – “Cinturini e Accessori”, Instagram: “lapassioneperiltempo” – “cinturini_accessori_”, TikTok: “lapassioneperiltempo”, presenti sulle piattaforme: eBay, Etsy, subito,it, Marketplace di Fb e Chronosect

