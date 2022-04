CHIVASSO. La Comunità di Don Tonino Pacetta festeggia 40 anni di attività, un cammino iniziato il primo maggio del 1982 in ambito ecclesiale e sul territorio, nel quartiere e nella città di Chivasso. “Numerose le iniziative – spiega Don Tonino – aperte a tutti, nel segno della gioia di trovarsi e stare insieme: veniamo da un periodo particolarmente difficile, nel quale abbiamo vissuto la nostalgia dei momenti conviviali e vissuti in fraternità”. Don Tonino sottolinea che “questa occasione sarà per noi un momento per condividere la gioia della reciproca presenza e un modo per rilanciare le attività parrocchiali ringraziando per il cammino percorso e affrontando con entusiasmo il presente ed il futuro che ci aspetta”. Il parroco conclude infine comunicando che “avremo la gioia di accogliere fra di noi Monsignor Luigi Bettazzi che a suo tempo ha tenuto “a battesimo” la nostra Parrocchia e celebrerà la Messa patronale del 1 Maggio: un motivo in più per rendere questa ricorrenza una giornata di vera festa”.

Le iniziative partiranno da sabato 30 aprile alle ore 21, con “Donare tempo e respirare insieme” ed il Coro PSGL. Domenica 1 maggio, alle ore 11.15, verrà celebrata la Santa Messa Patronale presieduta dal vescovo Mons. Luigi Bettazzi; a seguire pranzo in compagnia e pomeriggio di giochi e intrattenimento per grandi e piccini. Sempre domenica, alle ore 21, si esibirà il Coro Alpette diretto da Carmelo Luca Sambataro. Sabato 7 maggio, alle ore 21 la performance dell’Accademia Musicale “Ruggero Maghini” diretta da Elena Camoletto, con l’organista Matteo Cotti e le musiche di Brahms, Meldelssohnn e Rheinberger.

