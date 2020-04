CHIVASSO. La parrocchia di Castelrosso pronta ad ospitare i positivi al Coronavirus

In questa fase della gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19 si è resa evidente la necessità di poter gestire adeguatamente tutte quelle persone che, dopo la dimissione dall’ospedale, hanno necessità di continuare l’isolamento fino alla fine del periodo loro assegnato.

Su questa tematica l’Amministrazione comunale di Chivasso ha manifestato subito la disponibilità a collaborare con l’ASL TO4 per trovare soluzioni abitative atte a ospitare persone dimesse dall’Ospedale di Chivasso che necessitino ancora di isolamento, qualora tale misura non possa essere attuata presso il domicilio della persona stessa, secondo le modalità previste dall’art. 6, commi 7 e 8, del Decreto Legge 18/2020.

A tale proposito il Comune si è fatto carico di individuare sul proprio territorio la presenza di strutture idonee e ha ricevuto la disponibilità da parte della Parrocchia di San Giovanni Battista a mettere a disposizione il “Villino”, nella frazione Castelrosso di Chivasso.

Tale struttura risulta essere totalmente indipendente ed è stata messa a disposizione integralmente, 7 camere con bagno disposte su due livelli, attraverso la stipula di una convenzione con l’ASL TO4 che prevede il solo rimborso delle spese relative alle utenze ed ai costi di gestione, individuate forfettariamente in euro 1.500,00 per 90 giorni.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Claudio Castello che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al parroco Don Davide Smiderle per aver offerto questa struttura, sottolineando che: “Anche in questo caso abbiamo voluto offrire la nostra collaborazione per sostenere quanti in questo periodo si stanno adoperando con professionalità e grande generosità per il bene della collettività e per tutelare la nostra salute. Voglio anche ringraziare la Direzione dell’ASL TO4 per aver colto questa opportunità che risponde alle esigenze espresse da chi ha contratto il contagio e necessita del necessario isolamento e va a sommarsi con le numerose iniziative già messe in campo”.

Conclude il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Lorenzo Ardissone: “La disponibilità dell’Amministrazione comunale di Chivasso e la sensibilità della Diocesi, con il parroco di Chivasso Don Davide Smiderle, ci hanno permesso di mettere a disposizione della comunità locale un servizio fondamentale in questo momento di emergenza sanitaria. Ancora una volta l’alleanza e la sinergia con le realtà del territorio, che abbiamo sempre ricercato, sono state preziose”.

Commenti