La ginnastica ritmica per eccellenza, a Chivasso, è quella de “La Palestrina”, la più antica società chivassese dedicata a questo sport. Nata nel 1978, questa associazione non punta solo all’agonismo, pur arrivando a raggiungere ottimi risultati anche in quello, ma ha come obiettivo principale quello di plasmare e far crescere il corpo e le menti di giovani atlete.

L’associazione è affiliata alla “Federazione Ginnastica Italiana”, permettendo così alle sue affiliate di partecipare a numerose gare regionali e nazionali.

L’età minima per iscriversi ai corsi dell’asd “La Palestrina” è di tre anni. Dai tre ai cinque anni ci si avvicina a questo sport con lezioni di gioco – motricità volte a sviluppare il senso di equilibrio, di rotazione, del salto e di coordinazione. Dopo un primo approccio ludico – motorio e musicale si passa poi all’utilizzo di palla, fune, clavette, nastro e cerchio, ovvero gli attrezzi per eccellenza della ginnastica ritmica, con cui le atlete imparano a prendere confidenza. Successivamente le ginnaste vengono suddivise in vari livelli e settori in base all’età e alle capacità.

Le atlete sono seguite da tecnici validi, appassionati e preparati, prevalentemente laureati “SUISM” e che hanno intrapreso il percorso di formazione e di specializzazione con la “FGI”.

I nuovi corsi dell’asd “La Palestrina” saranno attivi a partire da questo settembre, con due lezioni di prova gratuite, e si svolgeranno nel rispetto delle precauzioni e dei protocolli anti – Covid.

Uno sport che vale la pena provare e a cui appassionarsi.

Informazioni: “ASD La Palestrina”; indirizzo: sede principale presso la scuola Demetrio Cosola di via Isonzo a Chivasso – altre sedi presso le scuole di Chivasso Marconi e Blatta, la scuola di Boschetto e quella di Castelrosso, il centro polivalente di Foglizzo e il palazzetto di Cavagnolo; presidente: Matildio Paccotti; referente: Gabriella Balestra; telefono: 3482992501; e-mail: asdlapalestrina@libero.it ; sito internet: www.asdlapalestrina.it , Facebook: “Asd La Palestrina”; Instagram: “asdlapalestrina”

