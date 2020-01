CHIVASSO. La nebbia è causa del tamponamento di tre auto sulla A4. Sono 5 i feriti

Tamponamento a causa della fitta nebbia, questa notte, intorno alle 3, lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4. Il bilancio è di cinque feriti.

Al volante di una Opel Astra c’erano dei peruviani ma residenti a Torino. Il conducente è un uomo di 61 anni, seduta sul sedile a fianco una donna di 54 anni e sul sedile posteriore c’erano una ragazzo di 35 anni e due ragazze di 47 anni e 17 anni. Il più grave è il ragazzo di 35 anni trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco; tutti gli altri sono stati tutti trasportati all’ospedale di Chivasso. Tutti medicati dal 118.

Illeso, invece, il conducente dell’Alfa Romeo 159, un 33 enne Torinese.

Per estrarre i feriti sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura e la polizia stradale di Novara Est per i rilievi.

