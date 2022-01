CHIVASSO. In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, l’importanza della Giornata della Memoria 2022 si fa sentire ancora di più. Per il mese di gennaio, giornata della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz nel 1945, la sezione ‘Boris Bradac’ chivassese dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) – in un dialogo con le nuove generazioni, per riaffermare la necessità di ricordare i milioni di vittime innocenti dell’Olocausto, gli orrori del passato e imparare a non sottovalutare i segnali di intolleranza, odio, razzismo che si insinuano nel quotidiano – propone [...]



