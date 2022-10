CHIVASSO. Si è conclusa, il 20 ottobre scorso, la seconda edizione di ‘Lavazza per lo sport’, un progetto ideato grazie alla partnership di Lavazza, l’azienda torinese produttrice di caffè, e ‘Sport e Salute’, la Società pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, aventi il comune l’obiettivo di supportare le Associazioni sportive dilettantistiche. Delle oltre 850 realtà che hanno aderito all’iniziativa, il terzo premio, pari a 5.000 euro in buoni per attrezzature sportive, è stato assegnato all’ASD Nuoto Libertas Chivasso.

La Regione Piemonte ha visto partecipare al [...]



