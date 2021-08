Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’ex Tribunale diventa la nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Chivasso. Dall’inizio di agosto i militari delle fiamme gialle si sono trasferiti nella palazzina in via Siccardi 9, in pieno centro storico, abbandonando la storica sede di via Caluso, all’estrema periferia nord della città. Tribunale che è stato chiuso il 13 settembre 2013 a fronte della nuova geografia giudiziaria e con l’ampliamento delle competenze sul chivassese della Procura e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.