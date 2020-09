CHIVASSO. La Fiera del Carletti al tempo del Covid (LE FOTO)

CHIVASSO. La Fiera del Carletti al tempo del Covid.

Tra chi è contento che si sia fatta, chi invece sostiene che non fosse proprio il caso, oggi, mercoledì 9 settembre, si è tenuta a Chivasso l’edizione 2020 della fiera agricola del Beato Angelo Carletti.

Una fiera, al Parco Mauriziano, che era stata rinviata da fine agosto per via delle restrizioni governative anticoronavirus.

Come nelle passate edizioni, in tanti – indossando le mascherine – si sono presentati al Parco più importante della città.

“Quando si è manifestata la necessità di rimandare la fiera Agricola del Beato Angelo Carletti a causa delle misure di sicurezza mi sono chiesto come sarebbe stato – è il commento del sindaco Claudio Castello, affidato ad un post su Facebook -. Oggi posso dire di aver fatto la scelta migliore. Solamente stamattina, tantissimi hanno preso parte alla manifestazione al parco Mauriziano: tutti hanno dimostrato di avere un grande senso di responsabilità. Non ho visto nessuno senza mascherina ed è stato rispettato anche il distanziamento sociale. Questo significa che si può continuare a condurre una vita quasi normale, nonostante le limitazioni. Quello che desidero fare è però un enorme ringraziamento agli uffici, alle associazioni di categoria e a quanti hanno permesso la riuscita della fiera. Voglio infine ricordare che l’Agricoltura è un bene prezioso. Grazie ad essa è stato possibile difendere e preservare il paesaggio ed il territorio anche in questi mesi”.

