Venerdì 4 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” dell’8 marzo, presso il Teatrino Civico di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, alle ore 18.00, avrà luogo un interessante incontro che vedrà la donna al suo centro, la donna protagonista. Un’iniziativa organizzata dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Chivasso in collaborazione con l’associazione “Arci Zeta” e il “Sindacato dei Pensionati Italiani” della CGIL

Il nome scelto per questo evento è: “CI SIAMO! Come rompere il tetto di cristallo”, e l’argomento trattato sarà relativo alla presenza delle donne nei luoghi decisionali. Un venerdì pomeriggio di incontro, confronto e discussione fra donne che hanno raggiunto un certo livello in diversi campi: politica, imprenditoria e non solo.

La presentazione dell’iniziativa sarà a cura di una componente della Consulta, Tatiana Varleat, vi prenderà parte il sindaco Claudio Castello per i saluti, interverranno l’Assessore alle Pari Opportunità Claudio Moretti, la Vice Presidente del Senato Anna Rossomando, la Vice Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio di Torino Alessandra Brogliatto, la Segretaria Provinciale CGIL Torino Enrica Valfrè e la Dottoressa Fiammetta Pagnozzi, Direttrice SC Medicina Ospedale Chivasso ASL TO4. L’evento sarà moderato dalla giornalista Maria Di Poppa.

A inizio incontro, a cura dell’associazione “Arci Zeta”, verranno letti testi e poesie sull’argomento e a recitarli saranno Lucia Chessa e Rosetta Padulano.

Sarà un interessante momento di riflessione per rendersi sempre più conto di quanto la donna sia al centro di tutto al giorno d’oggi.

