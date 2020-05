CHIVASSO. La danza e il Coronavirus: Elisa Terrone ce li racconta attraverso la sua “Indipendance”

Ci siamo fermati tutti in questa quarantena obbligata, tutti, anche chi a stare fermo non ci è davvero abituato… come i ballerini, ad esempio. Abbiamo incontrato Elisa Terrone, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Indipendance”, sita in via Cairoli 13, un luogo in cui si balla e si impara l’“Hip Hop”, quello vero, in tutte le sue declinazioni. Purtroppo ormai da tempo in stand by causa Coronavirus.

“A fine febbraio, al rientro da una fiera di danza, mi sono trovata a dover decidere, in fretta e furia, se chiudere l’associazione o se tenerla aperta seguendo tutte le restrizioni imposte, come il non utilizzo degli spogliatoi – comincia a raccontare Elisa -. Dopo un confronto con i soci, con le altre associazioni e leggendo le direttive comunali e non abbiamo provato ad adeguarci e a tenere aperto. Dopo 3/4 giorni, però, anticipando il decreto, ho deciso di chiudere perché non avevo al 100% in mano la situazione e non me la sentivo di mettere a rischio la salute delle persone – afferma –. Chi dei nostri iscritti aveva pagato il mese di marzo avrà la possibilità di recuperarlo a settembre, questo per i corsi amatoriali standard. Chi, invece, seguiva il percorso professionale nella nostra ‘Academy of Excellence” (un’“Accademia” di Hip Hop famosa a livello nazionale e internazionale, che Elisa ha deciso di aprire all’interno di “Indipendance”, ndr) per quest’anno sarà promosso e a settembre affronterà subito degli esami di sbarramento”.

Una situazione spiazzante quella di dover interrompere le attività che permettono il sostentamento di un’associazione, soprattutto se si tratta di piccole realtà locali. Il non aver fatto corsi implica l’aver avuto zero entrate economiche, ma con tutte le spese comunque da pagare. E questo senza aver ricevuto, ad oggi, aiuti dal governo o da altri enti.

Elisa non è restata con le mani in mano e ha cercato di mantenere i contatti con i suoi allievi e lo stesso hanno fatto i suoi colleghi insegnanti. “Abbiamo proposto delle lezioni online di modo da offrire la possibilità di continuare a ballare a chi ne avesse voglia. Personalmente ho fatto lezione di ‘Waacking’, la mia specialità, ed è stato bello vedere che pubblicizzando su Instagram le lezioni fatte su Zoom vi hanno partecipato anche persone di varie parti del mondo, come Francia, Estonia ed addirittura Australia, anche se per quest’ultima il problema orario non è da poco – racconta -. Nella negatività del periodo abbiamo scoperto qualcosa di positivo… quella online potrebbe essere un’attività in più da mantenere anche in futuro… condividere le classi con tutto il mondo è davvero interessante. Sicuramente il contatto umano non lo batte nessuno ed è proprio questo il bello delle nostre attività e non lo baratterei con null’altro. Tutto ciò che è online è un modo per tamponare la situazione, è un palliativo, a cui abbiamo fatto ricorso in emergenza”. Questo è ciò che è stato fatto relativamente ai classici corsi. Per quanto riguarda il percorso professionale dell’“Accademia”, invece, si sono tenuti degli aggiornamenti pratici e delle lezioni, sempre online, ma che non hanno avuto finalità valutativa perché per gli esami sarebbe servito esibirsi dal vivo. “Ci tengo a dire che al momento sono aperte le audizioni online per il prossimo anno accademico. Chi risulterà idoneo verrà poi ulteriormente contattato. Inoltre il prossimo anno abbiamo intenzione di aprire la “Academy of Excellence” anche a Torino, all’interno della scuola di Street Dance di Vittoria Paccotti” precisa Elisa Terrone.

Il Coronavirus oltre alle lezioni ha fatto saltare anche i saggi e le esibizioni. Una parte altrettanto importante per i ballerini. Il tema dello spettacolo di fine anno degli allievi di “Indipendance” sarebbe dovuto essere il cappello, nei vari periodi storici, citando musical e film. “Ho pensato di far girare a tutti, nella propria cameretta, un video con un cappello immaginario da passarci uno per uno come testimone, e fare poi un mix con tutti i video. Sarebbe un modo per stimolare i nostri allievi a fare qualcosa che, in qualche modo, sostituisca l’esibizione di fine corso – spiega Elisa -. La condivisione virtuale non è come quella reale e questo vale sia per i piccoli che che i grandi. Far ballare bambini e ragazzi attraverso uno schermo non è il massimo. Per quanto riguarda noi ballerini adulti ciò che manca di più è sicuramente il Club, l’andare a ballare insieme nei locali, il partecipare agli eventi per condividere il nostro mondo… speriamo di poter riprendere a farlo quanto prima”.

Il futuro rappresenta un’incognita per tutti e bisognerà adeguarsi alle direttive che ci verranno date. “Al momento non so bene come svolgeremo le nostre attività quando sarà possibile riprendere… probabilmente daremo spazio ai corsi più numerosi dividendoli e faremo delle lezioni più intense con delle classi più piccole per garantire il distanziamento sociale; questo avrà sicuramente un lato positivo perché si potrà dare più luce al lavoro individuale, di contro significherà fare più ore di lezione per permettere a tutti gli allievi di frequentare e sarà da far conciliare con gli impegni orari scolastici di quest’ultimi, ad esempio, oltretutto vorrà dire anche aumentare il carico di lavoro dei maestri di danza… Magari cominceremo a fare lezione anche il sabato. Non è una situazione di facile gestione, ma in qualche modo faremo. Attendiamo di sapere quali norme saranno da seguire e ci muoveremo di conseguenza – afferma Elisa Terrone -. Spero tanto che da questa brutta storia esca davvero qualcosa di buono, che le persone capiscano cosa è davvero importante nella vita, che si dia il giusto valore ai rapporti sociali, che si capisca quanto l’arte in ogni sua forma contribuisca a rendere più bella e più ricca l’interazione fra gli individui. Vorrei un’inversione di tendenza, forse è utopico, ma io voglio crederci. Dopo tutto questo tempo chiusi in casa con ore e ore di fissità davanti a uno schermo spero aumenti la voglia di ritrovarsi, di fare sport insieme, di uscire, di condividere la bellezza dell’arte e di ciò che ci circonda. Dobbiamo tornare a vivere, ma nel senso vero della parola” afferma speranzosa la nostra ballerina.

