Pubblico delle grandi occasioni e tanta emozione per l’inaugurazione della mostra fotografica di Leonarda Mescia Fatibene, per tutti “Leo”. Simbolo della chivassesità, con la sua macchina fotografica ha saputo raccontare Chivasso come nessun altro. I suoi obbiettivi hanno raccontato personaggi e fatti che, messi in fila, raccontano la storia della città. Ed è proprio visitando la mostra inaugurata oggi pomeriggio a Palazzo Einaudi che si può ripercorrere un pezzo di storia cittadina. [...]