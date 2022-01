CHIVASSO. “Cosa mi riesce meglio? Il bagnetto verde, la peperonata, gli agnolotti e il fritto misto alla piemontese…”. Una notizia tremenda è arrivata in città nel pomeriggio. E’ mancato domenica sera in ospedale a Chivasso, dov’era arrivato il 7 gennaio scorso per uno scompenso cardiaco, Pierfranco Ullio, per tutti semplicemente “Franco”.

Ullio non aveva il Covid quando è arrivato nel nosocomio chivassese e l’ha contratto, purtroppo, durante la degenza ospedaliera.