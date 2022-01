CHIVASSO. Avrebbe compiuto cinquanta’anni quest’anno, Erasmo Melis, il prossimo luglio. Il suo corpo senza vita è stato trovato questa mattina, nell’appartamento in cui viveva, in una palazzina di via Demetrio Cosola.

Classe 1972, Melis era molto conosciuto a Chivasso: grande appassionato di calcio, sport che ha praticato in gioventù, sempre sorridente e di compagnia, un amico di tante generazioni di chivassesi, lavorava alla conceria Ferrero di Castagneto Po.

Lascia la mamma e una sorella.

Alla notizia della sua scomparsa la città è piombata nel più profondo cordoglio. Decine i messaggi che [...]