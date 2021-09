Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Con la determina n. 643 del 10 settembre 2021 il Comune di Chivasso ha affidato allo studio Geo Sintesi di Torino, con impegno di spesa di 25.000 euro, la redazione della documentazione tecnica da porre a supporto della proposta di adeguamento del Piano Regolatore alla normativa per l’aggiornamento del PAI (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) e a quella per l’”aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi”. Gli elaborati dovranno venire depositati in Comune entro il 31 dicembre.

L’amministrazione del sindaco Claudio Castello intende infatti promuovere la revisione del piano regolatore. E con questa determina avvia le indagini necessarie alla revisione, lasciando alla prossima amministrazione il compito del completamento della revisione medesima, che tecnicamente si chiama “variante generale” del PRGC. In parole povere, un nuovo piano regolatore.

In che cosa consiste il lavoro affidato a Geo Sintesi? Si tratta soprattutto di verificare il rischio alluvione che corre il territorio comunale Chivasso nelle sue varie zone e di adeguare il piano regolatore a tali rischi.

Come la determina ricorda, il piano regolatore vigente risale al 2004. La legge urbanistica regionale dispone di sottoporre ogni dieci anni i piani regolatori a revisione per valutare se occorre aggiornarli. A Chivasso ciò non è ancora stato fatto, e durante la prossima amministrazione arriveremo ai vent’anni di vecchiaia del nostro piano regolatore. I piani regolatori debbono anche venire adeguati al Piano Paesaggistico Regionale entro 24 mesi dalla sua approvazione: il vigente Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato nell’ottobre 2017, i 24 mesi sono trascorsi e Chivasso non si è adeguata.

In particolare il Piano Regolatore della nostra città non ha ancora recepito il PGRA, cioè il “Piano Gestione Rischio Alluvione”: un ritardo di non poco conto in una città che ha subito le due disastrose alluvioni del 1994 e del 2000, e che probabilmente rimane un territorio a rischio a causa della vicinanza del Po e dell’Orco e alla presenza di tante rogge e diramazioni.

Inoltre – prosegue la dettagliata determina – il vigente PRGC non tiene conto delle ingenti trasformazioni avvenute durante gli ultimi 15 anni: le grandi infrastrutture di trasporto, quali la costruzione della linea ferroviaria di alta capacità, l’adeguamento dell’autostrada, le opere di soppressione dei passaggi a livello, e la realizzazione di nuove viabilità di alto scorrimento quali la tangenziale Sud ecc.

In conclusione, la determina affida ai professionisti della Geo Sintesi uno studio articolato in due parti.

La prima è la redazione del fascicolo sulla “rete idrografica artificiale” e in particolare: rilevamenti di terreno per la caratterizzazione della rete idrografica artificiale e il censimento delle opere di regolazione; ricerca presso enti di gestione della rete irrigua e archivi comunali, banche dati territoriali; elaborazione del Fascicolo sulla rete idrografica artificiale; aggiornamento della cartografia tematica (rete idrografica, dissesti, sintesi) della variante al P.R.G.C.

La seconda parte consiste nelle “verifiche idrauliche per determinare gli eventuali areali di esondazione”: rilievi topografici degli alvei e del piano campagna in prossimità di abitazioni per i canali privi di opere di regolazione delle portate; verifiche idrauliche speditive in moto uniforme; verifiche idrauliche speditive in moto permanente monodimensionale.

Come abbiamo scritto, Geo Sintesi deve consegnare il lavoro entro fine anno. Dopo però, immaginiamo, la giunta comunale dovrà approvare con una deliberazione gli elaborati: solo così il lavoro di Geo Sintesi diventerà ufficiale, firmato da sindaco e assessori, pubblicato nell’albo pretorio, e non finirà dimenticato in qualche cassetto degli uffici comunali. Il Comune aveva già affidato a Geo Sintesi degli studi simili, sulla medesima materia, fin dal 2018, ma queste carte non sono ancora approdate in giunta comunale. Questa sarà volta buona?

Chissà che non sia la volta buona anche per riconsiderare il curioso articolo 73 comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore. Esso recepisce la normativa regionale e nazionale che vieta il tombamento o tombinamento delle rogge e dei fossi, cioè la loro restrizione in tubi o scatolari. A meno che ciò serva a “migliorarne la funzionalità”: una espressione che non vuole dire niente di preciso, oppure vuole dire tutto, e lascia la porta aperta alle deroghe più fantasiose.

