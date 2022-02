CHIVASSO. Molti chivassesi si sono ritrovati ieri, mercoledì 2 febbraio, nella Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere Blatta, per l’ultimo saluto a Pier Franco Ullio, conosciuto da tutti come “Il Pastaio” di via Torino, deceduto domenica all’ospedale di Chivasso.

Alle 13,45 don Tonino Pacetta, unitamente a don Alberto Carlevato, amico di Ullio, hanno celebrato la Santa Messa. Poi il carro funebri con la bara in legno chiaro che conteneva le spoglie di Pier Franco ha raggiunto la frazione di Sant’Antonio di Odalengo Grande, suo paese di origine, nel monferrato.

Qui alle 15,30, nella chiesa [...]