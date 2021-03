CHIVASSO. La città aderisce alla Giornata delle Malattie Rare

La Giornata delle Malattie Rare, che si è celebrata il 28 febbraio in tutto il mondo, ha visto la comunità delle persone affette da malattie neuromuscolari partecipare in prima linea a questo evento di sensibilizzazione verso malattie per le quali ancora non esiste una cura. Anche la Sezione UILDM – Unione Italiana Per La Lotta alle Distrofie Muscolari — “Paolo Otelli” di Chivasso è scesa virtualmente in piazza per promuovere la conoscenza e la ricerca scientifica: due traguardi che permetteranno un giorno alle 7000 malattie rare presenti in tutto il modo di non esistere più. Conoscere una malattia è il primo passo verso l’identificazione di una cura. Una cura che non sia un semplice debellare la patologia, ma che passi attraverso i gesti quotidiani, l’ascolto dei bisogni e dei sogni dell’altro, affinché si generi l’unanime consapevolezza di essere ciascuno protagonista di un percorso raro, ossia unico e speciale. Perché la rarità — più che nel numero di persone affette da una determinata malattia —sta nell’approccio terapeutico e sociale. Nel vedere ogni singola persona diventare protagonista della propria storia.

UILDM e i volontari Telethon della zona hanno aderito alla campagna “Uniamo Le Forze” lanciata da UNIAMO, la Federazione Italiana delle Associazioni di persone con malattie rare.

“Ringraziamo il Comune di Chivasso, che ha aderito alla nostra proposta di divulgare la conoscenza della Giornata delle malattie rare tramite i display delle paline informative ed il sito istituzionale” osserva Renato Dutto, 58 anni, delegato Telethon e presidente della Sezione Uildm di Chivasso. “Le malattie rare sono una sfida di portata planetaria, che riguarda circa 300 milioni di persone in tutto il mondo e ben 30 milioni in Europa, mentre in Italia sono quasi 2 milioni. In questa giornata ci ritroviamo tutti per dimostrare il nostro sostegno alla comunità, per connetterci, condividere e costruire un senso di appartenenza, affinché nessuna persona affetta da una malattia rara venga lasciata indietro. Tutti insieme, siamo una comunità globale che si prende cura l’uno dell’altro”.

L’impegno per celebrare la Giornata delle malattie rare ha riunito 62 Federazioni nazionali. Dal suo lancio nel 2008, migliaia di eventi si sono svolti in tutto il mondo, raggiungendo milioni di persone e coinvolgendo attivamente responsabili politici e media a livello nazionale ed internazionale per offrire sostegno alle persone affette da malattie rare.

In occasione della Giornata, inoltre, si è svolta l’iniziativa “Accendiamo Le Luci Sulle Malattie Rare”. I monumenti più rappresentativi di diverse città italiane si sono illuminati per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche sociali — e non soltanto cliniche — di chi vive con una malattia rara. Nel capoluogo piemontese la Mole Antonelliana — simbolo storico della città — ha raccolto la sfida e si è ricoperta di splendide luminarie. Fare luce sulle malattie rare è principalmente un’azione mediatica, ma è anche un tentativo di rischiarare la strada di coloro che vivono con una patologia tuttora considerata rara. È un riconoscere la malattia e imparare a non averne paura; sentirsi al sicuro, guardare al mondo con gli occhi di un bambino fiducioso. Un imparare a trattarla con leggerezza e a risponderle con il sorriso e l’ironia, anche. Poiché se la malattia è rara, tutto ciò che orbita attorno ad essa — i sentimenti, le emozioni e gli stati d’animo — non lo è affatto.

Il messaggio della campagna di quest’anno ha racchiuso perfettamente in sé tutto questo: “Rari vuol dire essere tanti. Rari vuol dire essere forti. Rari vuol dire essere orgogliosi”.

